الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يبحث معدلات التنفيذ بمشروعات "حياة كريمة" في القرى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والعمل على إزالة أية معوقات.

وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، وكذلك الموقف التنفيذي للقرى الجاهزة للافتتاح " بيت علام، وبيت خلاف بجرجا، والمدمر بطما، وبرديس بالبلينا، وأولاد حمزة بالمنشاة "، ووجه المحافظ بتحديد توقيتات واضحة لمواعيد الاستلام، والالتزام التام بتلك التوقيتات.

كما ناقش الاجتماع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالتعاون مع المساحة بتجديد العلامات المحددة لطريق "كوم العرب"، وكذلك موقف الأراضي المطروحة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بمركزي "طهطا وأخميم"، ومدى توافر تلك الأراضي.

تسوية طريق جرجا المنشاة 

ووجَّه المحافظ، خلال الاجتماع بنهو تسوية طريق جرجا المنشاة بمسافة 15 كيلو متر "جسات أرضية لشركة الغاز"، وتم مناقشة موقف توصيل التيار الكهربائي للوحدة الصحية بمزاتة، والشيخ جبر بدار السلام، موجها بدراسة الوضع القانوني القائم داخل أراضي الجزيرة الوسطى بدار السلام، وتمهيد وتسوية جميع الطرق التي تم الانتهاء فيها من الأعمال بمشروعات "حياة كريمة". 

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

كما تناول الاجتماع موقف إعادة رصف طريق شرق الترعة الفاروقية بدار السلام بطول 45كم، على أن يتم مخاطبة الجهات المعنية للتنسيق مع كلية الهندسة بسوهاج حتى يتسنى عمل الدراسات وإعداد المقايسات المطلوبة، وناقش الاجتماع حاجة منطقة بريد سوهاج، لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل خدمة الصرف لعدد 132 مكتب بريد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وموافاة هيئة البريد بالمقايسة الختامية للعملية.

وتطرق الاجتماع لمناقشة موقف الانتهاء من المحطة الرئيسية بالمدمر، وإنهاء أعمال تغويص البيارة، وصرف التعويضات للأهالي، كما تم مناقشة موقف توصيل المرافق للمدارس التي يتم عمل إحلال وتجديد لها.

محافظ سوهاج الاجتماع الدوري الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ حياة كريمه النائب نور أبو ستيت النائب أحمد عبد السلام قورة النائب رفعت شكيب النائب إلهامي البارودي النائب زكريا حسا النائبة مي ببوح

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