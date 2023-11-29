"بلدي أمانة".. حملة لطرق الأبواب للمجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم الثاني فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد ١٩٠٩٦ من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى اولاد الشيخ وأولاد يحيى قبلى وأولاد يحيى الحاجر بمراكز دار السلام بعدد ٤١٦٦زيارة.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

ومن الجدير بالذكر، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ١ أغسطس ٢٠٢٣، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

فعاليات المعسكر الأول للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

فيما اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، فعاليات المعسكر الأول للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بمدرسة الفرقان بقرية بنى هلال التابعة لمركز المراغة، والتى ينفذها الفرع ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأوضحت أن المعسكر يهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن، ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، ويتضمن دوائر حكى للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة، والرسم والصلصال، ورسم جدارية "لدوى" على جدران المدرسة التى يتم تنفيذ المعسكر بها.

وأضافت وهبى، أن المعسكر يتضمن أيضا فقرات فنية، وعقد نادى مشاهدة، وحوار للأجيال للطالبات وأسرهن، وفتح المناقشات المجتمعية بينهم، مشيرة إلى أنه شارك وأشرف على هذا اليوم فوتينيه لبيب، والدكتورة شيرين وصفى، وسحر حمدى، والدكتورة أسماء أبو الدهب، وإيمان الزارع عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج.