الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لشقيقين بتهمة استعراض القوة وإحراز سلاح ناري في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم "ش. م " وشقيقه بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بإحراز سلاح ناري، واستعراض القوة مع المجنى عليه "ا. م " بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

بداية القضية

بداية  أحداث القضية  عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بإحراز أسلحة سلاحا ناري، والتعدى بالضرب على المجنى عليه، وإتلاف الممتلكات الخاصة به وإطلاق النار من سلاح ناري، بغرض بث الرعب فى قلبه وتخويفه  بدائرة المركز.

وبالإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن 3 سنوات استعراض القوة سلاح نارى مركز البلينا المستشار عبد الفتاح الصغير النيابة العامة

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