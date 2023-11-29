الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوتيريش: 111 عضوًا من أسرة الأمم المتحدة قُتل فى غزة منذ بداية العدوان

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على حرمة مقار الأمم المتحدة وهي اليوم تحمي أكثر من مليون مدني يبحثون عن الأمان تحت راية الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه منذ بداية العدوان قتل 111 عضوًا من أسرة الأمم المتحدة في غزة وهذه أكبر خسارة لمنظمتنا في تاريخها.

وأضاف جوتيريش، اليوم الأربعاء، أثناء تقديمه إحاطة للمجلس حول تنفيذ قرار 2712، في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن وكالة "الأونروا" تشاطر إحداثيات مرافقها في القطاع مع جميع الأطراف في النزاع، منوهًا إلى أن الوكالة حققت في 104 حوادث قد أثرت في 82 مركزًا من مراكز الأونروا و24 منها حدثت منذ اعتماد القرار.

وأكد جوتيريش، أن المدنيين بما في ذلك أفراد الأمم المتحدة يجب أن يحصلوا على الحماية بما في ذلك المستشفيات يجب أن تحمى مرافق الامم المتحدة، ويجب ألا تستهدف، مشيرًا إلى أن القانون الإنساني الدولي يجب أن تحترمه جميع الاطراف في النزاع في جميع الأوقات.

القاهرة الإخبارية مقار الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي قطاع غزة القانون الإنساني

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