مجموعات عمل للتأكد من جاهزية مدارس قنا للانتخابات الرئاسية

شكلت الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمالي قنا، مجموعات عمل تكون مهمتها المرور علي المدارس المخصصة كمقار لجان انتخابية، للتأكد من جاهزيتها استعدادا لانتخابات الرئاسة المزمع انطلاقها داخليا في الفترة من 10 وحتى 12 ديسمبر 2023، وذلك تنفيذا لتوجيهات د.محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقال د.عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، إنه جرى تكليف 8 مجموعات عمل مكونة من 4 - 5 أفراد من أقسام المتابعة وتقويم الأداء، والجودة واللامركزية، والتوجيه المالي والإداري، ورؤساء الأقسام بديوان الإدارة، للمرور علي 56 مدرسة متخذة كمقار انتخابية، لمراجعتها والوقوف على مدي جاهزيتها، للانتخابات الرئاسية، فضلا عن التأكد من توافر خطوط التليفونات، والأبواب الحديدية لها لتأمينها.

أكد وزيري قيام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بتقديم الدعم اللازم للمدارس المتخذة مقرات إنتخابية من حيث الإنارة والصيانة اللازمة، وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، وتوفير تليفون أرضى باللجان الانتخابية، ودورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفى اللجان، مشيرا إلى توافر غرف ذات شبابيك وأبواب حديدية لحفظ صناديق الاقتراع بها، وتوفير وسائل مواصلات لنقل المعلمين إلى مقار اللجان الانتخابية تيسيرًا عليهم.