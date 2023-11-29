الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "مناهضة العنف ضد المرأة"

مناهضة العنف ضد المرأة
مناهضة العنف ضد المرأة

يُنظّم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "مصر ومناهضة العنف ضد المرأة"، فى السابعة من مساء غدٍ بمركز الهناجر للفنون. 

ندوة مصر ومناهضة العنف ضد المرأة

يأتى الملتقى هذا الشهر بمناسبة الاحتفال بالحملة العالمية الـ 16 لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تبدأ من 25 نوفمبر الجارى وهو اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر المقبل وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ضيوف الملتقى د.حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة كريمة فؤاد الشامى الأستاذة بجامعة المنصورة ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بصحة المرأة.

يشارك في الندوة الدكتورة أم كلثوم شلش مقرر مناوب المجلس القومي للمراة بالقاهرة، الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة غادة جابر، الدكتورة زينب الغزالي مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالقاهرة وعضوة مجلس ادارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية، الدكتورة لمياء سمير كبير مخرجين بالتليفزيون المصري والمحاضرة بكليات الإعلام، الدكتورة أماني فؤاد الكاتبة والناقدة الفنية، الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزارة الاوقاف.

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في يومه العالمي.. كتب تناولت قضية مناهضة العنف ضد المرأة

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بمناسبة حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تُساهم بمبادرات لاحتفال السيدات

يدير الملتقى الناقدة الأدبية د.ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "كردان" بقيادة المايسترو على المنسي.

حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

وفي حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تُقام العديد من الفعاليات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة عالمية تدعو إلى وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، وفي خطابها هذا العام أشارت الأمم المتحدة إلى أنه لم يزل العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوع في العالم.وتشير التقديرات إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم- أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا- وقعن ضحايا للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

وأكدت الأمم المتحدة أن العمف ضد المرأة، آفة تفاقمت في بيئات مختلفة، بما في ذلك أماكن العمل والمساحات عبر الإنترنت، وتفاقمت بسبب آثار ما بعد الجائحة والصراعات وتغير المناخ، ويكمن الحل إلى حد كبير في الاستجابات القوية التي تستثمر في الوقاية.

المخرج خالد جلال الإنتاج الثقافي الهناجر للفنون قوق الإنسان المجلس القومي للمرأة

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