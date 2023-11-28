الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بمناسبة حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تُساهم بمبادرات لاحتفال السيدات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 فى ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنسانى والإجتماعى وتفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

 

بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام.. فقد أطلقت وزارة الداخلية عدد من المبادرات لمشاركة السيدات بتلك المناسبة.

ونظمت الوزارة زيارات لعدد من المستشفيات لمشاركة السيدات المرضى والمحجوزات والمترددات على المستشفيات وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى لهن وإهدائهن بعض من الهدايا العينية. 

   

 

كما تم زيارة عدد من دور إستضافة وتوجيه المرأة وكذا دور رعاية المسنات وتوزيع هدايا عينية عليهن، بالإضافة لإيفاد قوافل طبية بالتنسيق قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهن وصرف العلاج اللازم  لهن بالمجان.

كما تم تنظيم إحتفالية لعدد 20 سيدة من نزيلات إحدى دور رعاية المسنات رفقة مشرفيهم بمقر نادى الشروق لضباط الشرطة بالمعادى.

  كما تقرر فتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بدءً من يوم (25) نوفمبر ولمدة أسبوع مع صرف العلاج اللازم لهن بالمجان، وذلك تنسيقًا والمجلس القومى للمرأة.

وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منح جميع النزيلات (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 21/11/2023 حتى 7/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى السيدات والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والمساندة.. حيث أثنوا على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.

مناهضة العنف وزارة الداخلية المستشفيات مشاركة السيدات احتفالية

مواد متعلقة

حشيش وشابو بـ21 مليون جنيه.. "الداخلية" تحبط ترويج صفقة مخدرات بالجيزة

لفتة إنسانية.. الداخلية تُكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيًا

الأكثر قراءة

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

مشوفتش منك غير الخير.. انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

مرض لعين قتل مها أبو عوف.. اعرفه واحترس

التعليق الأول لـ إنجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"