الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تتابع آليات العمل بمراكز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان

نيفين القباج من الحدث
نيفين القباج من الحدث

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غرفة مراقبة المراكز العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمقر الصندوق، واطلعت على آليات عمل الغرفة وكيفية متابعة مراكز العزيمة التابعة للصندوق والعيادات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، حيث لدى الصندوق 28 مركزًا علاجيًا في 17 محافظة بالتعاون مع الجهات الشريكة للخط الساخن "16023"، بالإضافة إلى 6 عيادات بالمناطق المطورة مثل "الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر وبشاير الخير"، كما أنه جارٍ الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات "قنا والجيزة ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان".

 

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان الخط الساخن للصندوق "16023" للاطمئنان على انتظام العمل، حيث يتواجد بالخط الساخن فريق متخصص لاستقبال المكالمات الواردة من المرضى، أو من أسرهم أو مكالمات المشورة، على مدار 24 الساعة وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، وتتنوع الخدمات التي يقدمها الخط الساخن بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وفي سرية تامة، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، وكذلك تقديم العلاج والدعم النفسى وبرامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة.

 

وبعد استقبال المكالمات يتم تحويل المرضى إلى مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والمراكز الشريكة مع الخط الساخن وخلال الـ 10 أشهر الماضية قدم الخط الساخن الخدمات العلاجية لـ 147 ألفًا و272 مريضًا "جديد ومتابعة" منهم 15659 مريضًا من أبناء المناطق المطورة.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتوفير كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة، كما وجهت بتكثيف برامج التأهيل، حيث تم تدريب ما يقرب من 12550 متعافى داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل، بجانب إتاحة تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة"، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي في إطار الحرص على إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

من جانبه استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، آليات عمل غرفة مراقبة المراكز العلاجية بالصندوق ومتابعة العيادات بالمناطق المطورة، وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة مريض إدمان في هذه المناطق مجانًا وفى سرية تامة، وأنه من خلال غرفة المراقبة تتم المتابعة الدقيقة لمواعيد بدء وانتهاء العمل بهذه العيادات في الوقت المحدد لها، وكذلك التأكد من عدم غلق أي عيادة بمراكز العزيمة إلا بعد الكشف على جميع الحالات الموجودة داخل العيادة، وكذلك متابعة تنفيذ البرنامج العلاجي وفقًا للمعايير مع الحفاظ على خصوصية المرضى، حيث تهدف غرفة المراقبة في متابعة تنفيذ البرامج العلاجية بجودة عالية والتأكد من عدم تقصير أي مسئول في أداء واجبه تجاه المرضى.

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‏ وأضاف "عثمان" أن غرفة المراقبة تتابع أيضًا تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية وبرامج العلاج بالعمل وتدريب المتعافين على الحرف التي تحتاجها سوق العمل فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.

نيفين القباج وزيرة التضامن الادمان التعاطي مراكز العزيمة المناطق المطورة الأسمرات بديلة العشوائيات

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