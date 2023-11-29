الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يبحث تذليل المعوقات الخاصة بمشروع النقل الجماعي للركاب 

اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا؛ لمناقشة سبل تعزيز منظومة العمل بمشروع النقل الجماعي للركاب وتذليل المعوقات لضمان استمرارية وتحسين مستوى الخدمة التي يقدمها المشروع لأبناء المحافظة.

وناقش المحافظ، المعوقات التي تواجه مشروع النقل الجماعي بالمحافظة الذي تم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنظيم النقل البري بوزارة النقل وبموجب عقد موقع مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي والمتطلبات اللازم توافرها من جانب الشركة طبقًا للتعاقد الذي تم إبرامه مع الشركة قبل تشغيل المشروع، والعمل على تذليل كل المعوقات، لتحسين مستوى الخدمة بالمرفق، والتيسير على المواطنين خاصة الموظفين والطلاب، وبما يسمح باستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب في أوقات الذروة.

وخلال الاجتماع كرر مسؤولو الشركة أسفهم عن تقصير منظومة العمل خلال الفترة الماضية مؤكدين أنه سيتم محاسبة المتسبب في ذلك التقصير، مؤكدين استمرار التعاون والتواصل الدائم مع المحافظة بالشكل الذي يضمن كفاءة عمل المشروع وتقديم الخدمة المناسبة، وأن الشركة ملتزمة بكل الإجراءات والحلول المتفق عليها حيال بعض المشكلات التي واجهت منظومة العمل سواء المتعلقة بالشركة أو منظومة العمل التي تشرف على المشروع لضمان تشغيل المشروع بالكفاءة المطلوبة.

وشدد محافظ بنى سويف، على أهمية التعاون وتضافر كل الجهود للجهات ذات الصلة والتنسيق لإعداد خطة تشغيل تضمن انتظام كل الأتوبيسات وعملها على كافة الخطوط، والاتتفاق على تسوية بعض الجوانب المالية والإدارية "بحسب البروتوكول الموقع في هذا الجانب" دعمًا لاستدامة وتطوير الخدمات في هذا القطاع، وضمان التشغيل الكامل للمشروع بنطاق المحافظة بما يساهم في تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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