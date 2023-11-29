الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

" وداعًا جوليا" يحصد جائزتين وتنويه خاص من مهرجان تيراغونا السينمائي الدولي

وداعا جوليا
وداعا جوليا

حصد الفيلم السوداني “وداعًا جوليا” للمخرج محمد كردفاني، جائزتين جديدتين وتنويه خاص ضمن فعاليات النسخة الـ 23 من مهرجان تيراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا.

حصل الفيلم السوداني على جائزة الجمهور لتصبح الجائزة الخامسة من هذا النوع في مشواره، وجائزة لجنة تحكيم سينيكلب، ليصبح في رصيده 17 جائزة دولية، إلى جانب تنويه خاص من لجنة تحكيم الشباب تقديرًا لإنجاز الفيلم البصري وكيفية تصويره للواقع.

فيلم وداعا جوليا 

مؤخرًا فاز الفيلم بجائزتين من مهرجان الفيلم المسلم الدولي في تورنتو؛ جائزة التفوق وجائزة أفضل تمثيل لبطلته إيمان يوسف، وكان وداعًا جوليا قد شارك في مهرجان أفريكا رايزينج السينمائي الدولي، وسيُعرض أيضًا لأول مرة في آسيا ضمن مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي.

ويبدأ عرض الفيلم في سينمات السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين من يوم الخميس 7 ديسمبر  بينما يُعرض في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 14 ديسمبر. وكانت مصر هي المحطة الأولى برحلة العروض التجارية للفيلم في أواخر أكتوبر الماضي، حيث بلغت إيراداته 2.5 مليون جنيه في أول 3 أسابيع عرض، متفوقاً في أسبوعه الأول على العديد من الأفلام المصرية والأميركية الضخمة، ليسجل أعلى إيرادات لفيلم عربي في شباك التذاكر المصري على الإطلاق، وأوروبيًا بدأت عروضه في فرنسا على أكثر من 50 شاشة في 21 مدينة.

سجل جوائز الفيلم يضم أيضًا: جائزة الجمهور في مهرجان موسترا السينما العربية والمتوسطية في كتالونيا، جائزة أفضل فيلم من مهرجان بلفاست السينمائي، وأفضل مخرج في عمل روائي أول، وأفضل ممثلة في عمل روائي أول من مهرجان قبرص السينمائي الدولي، وجائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، وجائزتين من مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا (جائزة الصحافة، جائزة الجمهور)، و3 جوائز في مهرجان Paysages de Cinéastes (جائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة لجنة تحكيم المرأة، جائزة الجمهور)، وجائزة أفضل فيلم إفريقي في حفل توزيع جوائز سبتيموس الدولية، وبدأ هذا المشوار من مهرجان كان السينمائي الذي استضاف عرضه العالمي الأول ضمن قسم نظرة ما، حيث فاز بجائزة الحرية.

كان وداعًا جوليا قد حصل على عرضه الأول في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي، حيث نال إشادة كبيرة ونفدت جميع تذاكر عروضه قبل شهر من انطلاقة المهرجان. وقبلها شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي.

نقديًا، نال الفيلم إشادات كبيرة، وكتب عنه الناقد محمد يوسف "يثير كردفاني من خلال "وداعًا جوليا" عدة جدليات لا يمكن التعرض للشأن السوداني بعمق دون طرقها، وهي في ذات الوقت تتسع لتشمل كل البلاد التي تعيش ظروف مشابهة تتعلق بتعرضها للانفصال أو يخيم عليها من حين لآخر شبح الحرب الأهلية." وكتب ديفيد أباتشياني في A Good Movie to Watch: "يعرف الفيلم كيف يخبر الجمهور الدولي الآلام والمعاناة التي تمر بها الأمم المشتتة"

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

وداعا جوليا فيلم وداعا جوليا الفيلم السوداني وداعا جوليا جوائز فيلم وداعا جوليا عرض فيلم وداعا جوليا

مواد متعلقة

في 10 أيام.. إيرادات فيلم وداعًا جوليا تتجاوز 1.5 مليون جنيه

بعد أول أسبوع عرض.. «وداعًا جوليا» يتخطى حاجز المليون جنيه ويتصدر مؤشرات البحث

فريق "وداعا جوليا" يشكر الجمهور المصري والسينمائيين على دعم الفيلم السوداني

اليوم.. أبطال وصناع فيلم "وداعا جوليا" ضيوف برنامج في المساء مع قصواء

"وداعًا جوليا" يتصدر إيرادات السينما فى أول أيام عرضه

عرض فيلم "نزوح" لكندة علوش وسامر المصرى ضمن فعاليات مهرجان الشارقة.. اليوم

24‌‌ فيلمًا مصريًا وعربيًا فى الدورة الـ‌‌45‌‌ لمهرجان القاهرة السينمائى ‌‌الدولى

"إنشالله ولد" يمثل الأردن رسميًا فى جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولى لعام 2024

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

إحالة إنجي حمادة للطب الشرعي لإخضاعها لكشف المخدرات

لمى الشواربي وعدته بالبقاء وساندت زوجها طوال فترة مرضة ورفضت التخلي عنه

عاجل.. ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر في إنقاذ الأوضاع بـ غزة؟

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف !!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكري يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس