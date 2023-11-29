الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا ترجح استخدام روسيا قنابل آر بى كيه 500 العنقودية بشكل متكرر خلال نوفمبر

ارشيفية
ارشيفية

كشف تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأنه من المرجح أن تكون القوات الجوية الروسية قد بدأت في استخدام قنابل الذخائر العنقودية من طراز "آر بي كيه– 500"، بشكل متكرر خلال شهر نوفمبر الجاري.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن كل قنبلة من طراز "آر بي كيه– 500"، والتي تزن 500 كيلوجرام، تطلق ما يتراوح تقريبًا ما بين 100 و350 من الذخائر الفرعية، بناء على المتغير.

وفي المقابل، عادة ما تنفجر كل واحدة من الذخائر الفرعية إما عن طريق مئات الشظايا عالية السرعة، أو من خلال شحنة واحدة أكبر مضادة للدبابات، بحسب ما ورد في التقييم.

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القنابل من طراز "آر بي كيه– 500"

وكان قد تم الإبلاغ عن نشر القنابل من طراز "آر بي كيه– 500" ضد القوات الأوكرانية، على محور فوهليدار وبالقرب من بلدة أفدييفكا في دونباس، وكلاهما في دونيتسك.

وهناك احتمال واقعي بأنه، كما هو الحال مع القنابل الأخرى التي يتم إسقاطها جوًا، فمن المحتمل أن تكون روسيا قد قامت مؤخرًا بدمج مجموعة من القنابل الانزلاقية الموجهة عن طريق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مع قنابل من طراز "آر بي كيه– 500".

يذكر أن القنبلة الانزلاقية هي سلاح بعيد المدى مزود بأدوات تحكم في الطيران تسمح له باستخدام مسار طيران منزلق على هدف على مسافة أكبر.

إطلاق الذخيرة على بعد عدة كيلومترات

ويسمح ذلك للطائرة الحاملة بإطلاق الذخيرة على بعد عدة كيلومترات من الهدف، وقد كانت دقة مجموعات القنابل الانزلاقية الروسية ضعيفة بشكل عام.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثًا يوميًا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.

استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية أوكرانيا الحرب القوات الجوية الروسية الذخائر العنقودية القنابل

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