وزير الخارجية الفلسطينى يطالب بريطانيا بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلى

طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية البريطانية ديفيد كاميرون بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد تحدث المالكي عن خطورة أن يصبح استهداف الاحتلال الإسرائيلي الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي كالمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء ومقرات المؤسسات الدولية أمرًا اعتياديًا.

ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه

وأكد أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية وواجب أخلاقي عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف: "أنّه من المهم أن يتخذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة".

وطالب في السياق، بريطانيا القيام بدورها بهذا الخصوص كدولة عضو في مجلس الأمن وقادرة على الدعم والمساعدة في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

كما دعا بريطانيا إلى الضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي اقتطعتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وشدد المالكي على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن، تنطلق منه عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية.

من جهته، أشار ديفيد ماكرون إلى ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًا دعم بلاده تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وأهمية وجود حوار سياسي.