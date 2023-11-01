"المالكى" يُطالب بريطانيا بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم الأربعاء، المملكة المتحدة البريطانية، بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يخلف قتل المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المصابين والجرحى، ونزوح مئات الآلاف.

جاءت تصريحات “المالكي” خلال لقاء وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة اللورد طارق أحمد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وأكد “المالكي” أهمية العمل بشكل فوري لوقف إطلاق النار وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية الى قطاع غزة.

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تعتبر المدنيين الفلسطينيين ضحايا جانبية في حربها ضد قطاع غزة، مضيفا أنه يجب التوقف مليا في التصريحات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون، خاصة تلك الأخيرة للمتحدث باسم جيش الاحلال التي تؤكد استهداف هذه الآلة بشكل متعمد للمدنيين العزل في قطاع غزة، حيث قصفت منطقة صغيرة مكتظة بالمدنيين الفلسطينيين في مخيم جباليا بـ6 قنابل ضخمة تزن كل واحدة منها طنا من المتفجرات والتي خلفت دمارا هائلا للمنازل ومئات الشهداء والجرحى.

وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن استيائه الشديد من استمرار بعض الدول في تبرير ما تقوم به إسرائيل بانه دفاع عن النفس، فاستهداف المدنيين الأبرياء بشكل متعمد ليس دفاع عن النفس ولا يجب السكوت عن هذا الاجرام التي يرافقها استخفاف إسرائيلي بالقوانين الدولية.

كما طالب المالكي بتدخل دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة بسبب انقطاع الوقود اللازم لعمل المستشفيات في ظل وجود عدد كبير من الجرحى، إضافة إلى استهداف الاحتلال بشكل مباشر لعدد من المستشفيات وقصف محيط بعضها والتهديد بقصف عدد آخر أيضا، حيث لا يوجد أي مبرر لذلك سوى المزيد من القتل والتدمير، مشددا على ضرورة اخضاع إسرائيل للقوانين الدولية والمساءلة والمحاسبة والتوقف عن ازدواجية المعايير في معاملة اسرائيل بشكل استثنائي.

كما حذر المالكي من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة جرائم تصاعد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وتسليح المستوطنين وقيامهم بإطلاق النار تجاه المواطنين بهدف القتل كما حصل مؤخرا في بلدة الساوية، إضافة إلى استمرار اقتحامات قوات الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية التي تخلف الشهداء والجرحى كما حصل اليوم في جنين وطولكرم والخليل.

وطالب بريطانيا بضرورة التدخل للجم هذا الانتهاكات والجرائم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للإفراج عند الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

بريطانيا: ندعم حل الدولتين ونأمل إنهاء الصراع بأقرب وقت

من جانبه، أعرب اللورد طارق أحمد، عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن بلاده تعمل مع كافة الأطراف الدولية من أجل تأمين وصول المساعدات الى معبر رفح.

وأكد أن بريطانيا تدعم حل الدولتين وتعمل على كافة المستويات من أجل تحقيق تقدم في الأفق السياسي بين الطرفين، ووضع آليات تساهم في تحقيق التغيير على أرض الواقع، معربا عن أمله بإنهاء الصراع في أسرع وقت.