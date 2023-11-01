حريق بمستشفى العيون جراء قصف إسرائيلى بالقنابل الحارقة غرب غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في مستشفى العيون داخل حي النصر غربي غزة بسبب قنابل حرارية إسرائيلية.

وأمس، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة للمرة الثانية، ما أدى لإلحاق أضرار بالغة فيه وتعطل بعض أنظمة العمل الكهرومكانيكية وتعرض حياة المرضى والطواقم للخطر.

ومنذ نحو أسبوعين، سقط حوالي 500 شهيد فلسطيني في قصف استهدف مستشفى المعمداني في غزة أمس.

ومنذ 26 يومًا يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وزادت الأوضاع التهابًا مع بدء التوغلات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تُكبدها المقاومة الفلسطينية خسائر كبيرة في مختلف المحاور.