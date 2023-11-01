جيش الاحتلال: قواتنا باتت على أبواب مدينة غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إن قواته تتواجد حاليًا في عمق قطاع غزة، وباتت على أبواب مدينة غزة، جاء ذلك في تصريحات على لسان إيتسيك كوهين، قائد الفرقة 162 لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف كوهين خلال مؤتمر صحفي، إن "حماس هى التي اختارت هذه الحرب".

وأشار إلى أنه قبل 5 أيام، تلقت فرقته "مُهمة مهمة، وهي الذهاب والقضاء على حماس بشكل حاسم".

مهمتنا طويلة ولكنها من أجل وجود إسرائيل

وزعم "كوهين": "خلال الأيام الخمسة الماضية، دمرنا الكثير من قدرات حماس، وهاجمنا منشآتها الاستراتيجية، وكل مجموعة المتفجرات الخاصة بها، وأنفاقها تحت الأرض وغيرها من المرافق التي دمرناها بالكامل".

وختم بالقول: "إنها مهمة طويلة..وحرب من أجل وجود دولة إسرائيل وسوف ننتصر".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، كشف جيش الاحتلال في آخر تحديث لبياناته، عن أن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بلغ 330 قتيلًا.

ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب المجازر وقصف المستشفيات والمخيمات رغم بدء عمليات خروج المصابين من معبر رفح وأصحاب الجنسيات المزدوجة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

فيما تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 8796 شهيدًا بينهم 3648 طفلًا و2290 امرأة، وأكثر من 21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليًا.