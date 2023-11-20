وزير الخارجية الفلسطينى: إسرائيل تقود حربًا ضد مفهوم حل الدولتين

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن اللجنة المكلفة من القمة العربية الإسلامية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على ‎غزة، تتحدث اليوم مع الصين وكل الدول حول الجريمة الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، حسب فضائية الغد"، في نبأ عاجل.

الاحتلال يرتكب كل أشكال وأنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطينى

وأشار وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، إلى جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، متابعًا أن إسرائيل تقود حربا ضد مفهوم حل الدولتين، وتقرير المصير، والحرية والاستقلال، والوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين.

وأكد أن الاحتلال يرتكب كل أشكال وأنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم وقتل كل ما يتحرك في قطاع غزة، وأيضًا الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

تحرك عربى وإسلامى دوليًا لوقف الحرب على ‎غزة

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على ‎غزة، برئاسة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الإثنين، في قصر الضيافة بالعاصمة بكين، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حسب فضائية الغد"، في نبأ عاجل.

وتضم اللجنة الوزارية وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.