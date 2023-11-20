وزير الخارجية الفلسطينى: إسرائيل تدعو لتصفية الفلسطينيين وسلب حقوقهم وانتهاك حل الدولتين

أكد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أن إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقهم وهذا ينتهك حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، خلال اجتماع بين وزير الخارجية الصيني ووزراء دول عربية وإسلامية، اليوم الإثنين، ونقلته فضائية القاهرة الإخبارية: "جئنا إلى بكين لمناقشة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني".

زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الصين

وتأتي زيارة الوفد الوزاري العربي ضمن جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، وذلك بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.