وزير الخارجية الصيني: يجب اتخاذ تدابير فعالة لوقف كارثة غزة الإنسانية

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، إلي ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لوقف الكارثة الإنسانية في غزة، فضلًا عن دعمه للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين، وذلك وفقا لما بثته قناة " القاهرة الإخبارية".

جاء ذلك خلال اجتماع وزير خارجية الصين مع أعضاء الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية، والتي تضم وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين وأمين التعاون الإسلامي.

زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الصين

وتأتي زيارة الوفد الوزاري العربي ضمن جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، وذلك بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.