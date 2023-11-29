رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية يتفقد مدرسة منوف الأسقفية

زار الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مدرسة منوف التابعة للكنيسة، في حضور رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي المطران منير حنا، ومادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالكنيسة الأسقفية، ومجدي أبو السعد مدير المدرسة.

مدرسة منوف الكنسية

بدأ اليوم بتفقد فصول قسم اللغات، والذي يتضمن ثمانية فصول بدءًا من مرحلة ما قبل رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإبتدائي، بالإضافة لمعمل العلوم والكمبيوتر، وملعب ومنطقة مخصصة للعب الأطفال.

وقال رئيس الأساقفة: أن ما يميز المدرسة هو التزامنا بتوفير أفضل مستوى تعليمي للطلاب، وذلك من خلال هيئة تدريس مدربة، لديهم رؤية واعدة للطلبة.

وأضاف رئيس الأساقفة: كل طفل هنا فريد وله مكانه خاصة، إذ يستحق أن يحصل على أفضل تعليم ممكن، وسنسعى جاهدين لجعل عملية التعليم متطورة باستمرار.

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.

وكان قد كرّم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ستة وخمسون من العاملين بمستشفى منوف الأسقفية، وذلك بحضور المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي، ومنال مكرم رئيس القطاع الطبي بالكنيسة الأسقفية، وذلك من أجل مجهوداتهم وعملهم بأمانة لأكثر من خمسة وعشرين عامًا.

وقال رئيس الأساقفة المطران سامي فوزي: أن كل ما وصلت إليه المستشفى، هو بجهود العاملين بها، إذ عملوا بها بكل أمانة وصدق لتحقيق التميز والتطوير، ومساعدة المحتاجين.

وعبر رئيس الأساقفة الشرفي المطران منير حنا، عن مدى سعادته وأمتنانه لكل العاملين بالمستشفى على مجهوداتهم في تطوير المستشفى، وإظهار خدمات المستشفى بصورة تليق بالمؤسسة الأسقفية.