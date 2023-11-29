رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يكرم العاملين بمستشفى هرمل منوف

كرّم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ستة وخمسين من العاملين بمستشفى منوف الأسقفية، بحضور المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي، ومنال مكرم رئيس القطاع الطبي بالكنيسة الأسقفية، وذلك من أجل مجهوداتهم وعملهم بأمانة لأكثر من خمسة وعشرين عامًا.

كلمة رئيس الاساقفة

وقال رئيس الأساقفة المطران سامي فوزي: كل ما وصلت إليه المستشفى، بجهود عامليها، إذ اجتهدوا بكل أمانة وصدق لتحقيق التميز والتطوير، ومساعدة المحتاجين.

وعبر رئيس الأساقفة الشرفي المطران منير حنا، عن مدى سعادته وأمتنانه لكل العاملين بالمستشفى على مجهوداتهم في تطوير المستشفى، وإظهار خدمات المستشفى بصورة تليق بالمؤسسة الأسقفية.

وقال الدكتور سمير رزق الله مدير المستشفى: قد حققنا حلمًا نطمح له جميعًا، نشكر كل فريق العمل على جهودهم وعطائهم، ونصلي أن يعطينا الله القوة والحكمة لتطوير المستشفى بشكل دائم ومستمر.

وشارك الدكتور عادل عزيز إستشاري الجراحة في المستشفى في كلمتهِ:" الله هو السند الوحيد اكل خطواتنا، وإننا يجب دائمًا أن نخدم بتواضع ورحمة كما علمنا المسيح".

وتحدث الدكتور تقي سنادة إستشاري الأطفال قائلة: أن الله هو الذي أعاننا للوصل لهذا التطوير، وإننا نسعى أن نخدم جميع الناس بكل حب وأمانة متبعين خطوات السيد المسيح في خدمتهِ للأخرين.

وفي نهاية الحفل أعطى رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، شهادات التقدير والهداية للمتكرمين، تقديرًا وإحترامًا لجهودهم وخدمتهم في المستشفى.

وكان قد افتتح الدكتور سامي فوزي، عيادة الأطفال بمستشفى منوف الأسقفية، وذلك في حضور المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي.

بدأ الاحتفال برفع الستار عن النصب التذكاري عن العيادة وقص الشريط، حيث تفقدوا عيادة الأطفال، بالإضافة تفقدوا عيادة المناظير وحجرة الغازات.

وافتتح الحضور وحدة المناظير والتي دُشنت تحت إسم رئيس الأساقفة الشرفي المطران منير حنا، وذلك تكريمًا لخدمتهِ ومجهوداته بمستشفى هرمل منوف، وبالإضافة إلى تدشين غرفة العمليات، والتي أطلق عليها إسم الدكتور عادل عزيز، تكريمًا لخدمتهِ.

وقال رئيس الأساقفة: أن الخدمة في المجال الطبي، هى دعوة إلهية، حيث إنها خدمة شفاء ومحبة، واستكمل: أن بدون جهود وأمانة العاملين بالقطاع لما كنا قادرين على تحقيق الحلم وتحقيق التطوير.

وأضاف موجهًا كلمتهِ للعاملين: أنتم الأيادي التي قدمت الشفاء، إذ جعلتم شعار حياتكم هو تقديم المعونة للمحتاج، لذالك تدين المستشفى لكم بالكثير.



وعبر رئيس الأساقفة الشرفي المطران منير حنا، عن شكرهُ من أجل الثمار التي يراها اليوم في المستشفى، وتحقيق العديد من الإنجازات، مضيفًا أن الروح السائدة بين العاملين بالقطاع هى روح المحبة، التي بها تستمر خدمتهم.