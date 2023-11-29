بدء تسكين وتوزيع الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن بدء تسكين وتوزيع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بالإسكندرية، موضحًا أن التخصصات في هذه المرحلة ترتكز على وظيفة معلم رياض أطفال ووظيفة معلم فصل.

جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وحرصه على توفير فرص العمل وسد العجز في المعلمين والنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتسكين وتوزيع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.

وأكَّد "أبوزيد" في لقاء حواري وجلسة نقاشية مع المعلمين الجدد، ضرورة بذلهم الجهد ومشاركتهم في كافة الأنشطة وإضافة الطاقات الإيجابية الكامنة في شباب المعلمين، والعمل على مواكبة المنظومة المطورة واكتساب مهارات جديدة متنوعة، والاستفادة من خبرات المعلمين القدامى ومديري المدارس، واستمع إلى آراء ومقترحات عدد كبير من المعلمين.

وكان مدير المديرية قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بتقديم كافة سبل الدعم للزملاء الجدد.

مناقشة آليات وفعاليات الاستعداد لتنظيم أكبر ملتقى توظيف

وكان قد عقد الدكتور عربي أبوزيد، أمس الثلاثاء، اجتماعًـا مع الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل وممثلي الوحدة بالإدارات ومدارس التعليم الفني (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج)، بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني وطارق موسى مدير الوحدة، لمناقشة آليات وفعاليات الاستعداد لتنظيم أكبر ملتقى توظيف لتشغيل خريجي وخريجات التعليم الفني بكافة نوعياته مطلع ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركات والمصانع ورجال الأعمال.

وأكَّد مدير المديرية دعمه الدائم للتعليم الفني لكونه ركيزة من أهم ركائز التنمية للجمهورية الجديدة، وترسيخا وتأكيدًا لجهود القيادة السياسية للنهوض والارتقاء بمنظومة التعليم الفني وتخريج فني ماهر مبتكر مواكب للتكنولوجيا، بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والعالمي.