الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الطيور في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال شريف بهاء الدين، رئيس الجمعية المصرية لحماية البيئة، كان تحدي كبير استمرار المهرجان وها نحن اليوم نقدم نسخته الثانية وذلك خلال فعاليات افتتاح مهرجان الطيور الدولي من داخل أحد الفنادق السياحية نطاق مدينه بورفؤاد، بحضور الدكتور إيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، وعدد من مسؤولي هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد.

الجمعية المصرية لحماية البيئة..نشهد اليوم انطلاق النسخه الثانيه من مهرجان الطيور كان تحدي كبير 

وقال بهاء الدين، أنه جاء اليوم نيابة عن  عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحي، مشيرا إلى أن حضور الحدث جميل بالنسبة له، قائلا "أنا حضرت أول نسخه من المهرجان وكان التحدي الأكبر إن إحنا نستمر في هذا المهرجان قدروا يعملون النسخة الثانية بقدر كبير من النجاح المهرجان".

ووجه رئيس الجمعية المصرية  لحماية البيئة الدعوة  لعشاق تصوير الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة  داخل أكبر بحيرات مائية طبيعية في مصر.

ولفت إلى أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث تأتي في إطار استراتيجية عام لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، وهي خلق وتفعيل وتأكيد على وجود فعاليات وأحداث سياحية بمصر عبر العام أو خلال العام كله وفي خلال في جميع مناطق مصر بما يضيف تنوع للمنتج السياحي المصري، وكذلك أيضا وضع مدينة كمدينة بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

وكشف بهاء الدين أن النجاح الذي تحقق للدورة الأولى للمهرجان كان حافزا لنا على أقامه مهرجانات ممثلة في مناطق أخرى بالجمهورية في الفيوم الشرقية وأسوان مهرجانات لمشاهدة ومراقبة الطيور، ما يؤكد على توافر منتج وتوافر مقومات كمنتج سياحي يمكن البناء عليه والترويج له محليا وعالميا.

وفي نهاية كلمته، وجه رئيس الجمعية الشكر للواء عادل غضبان، محافظة بورسعيد، الذي كان حريصا كل الحرص على خروج هذا المهرجان بالشكل المشرف، كما وجه الشكر لجامعة بورسعيد وحضور رئيسها، متمنيا المشاركة في الأعوام القادمة في تفعيل هذا المهرجان.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
تنشيط السياحة إدارة هيئة تنشيط السياحة بورسعيد بورفؤاد مهرجان الطيور

مواد متعلقة

الانتهاء من 90% من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال صيانة المعدات بجميع الأحياء (صور)

"تموين بورسعيد": استمرار ضخ كميات من السكر والأرز والزيت بالمجمعات

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة بأحياء المدينة الباسلة لسرعة تجهيز المقار الانتخابية

عضو حملة السيسي ببورسعيد: مواقف الرئيس تؤكد أنه قائدا قويا قادرا على حماية وطنه

محافظ بورسعيد يستعرض الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024

تصدير ملح وصودا كاوية وتفريغ فحم بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

حقيقة تنازل خوان كارلوس أوسوريو عن مستحقاته مع الزمالك

على معلول يقترب من الدروى القطرى بعد رفض بند نسبة المشاركة

جثة لتاجر سيارات وجاره السبب.. التفاصيل الكاملة لمقتل خمسيني بالبساتين

30 طفلًا وسيدة.. إعلان أسماء أسرى الدفعة السادسة من الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

إعلام إسرائيلى رسمى: من الممكن تمديد الهدنة الإنسانية ليوم أو يومين