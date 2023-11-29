انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الطيور في بورسعيد

قال شريف بهاء الدين، رئيس الجمعية المصرية لحماية البيئة، كان تحدي كبير استمرار المهرجان وها نحن اليوم نقدم نسخته الثانية وذلك خلال فعاليات افتتاح مهرجان الطيور الدولي من داخل أحد الفنادق السياحية نطاق مدينه بورفؤاد، بحضور الدكتور إيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، وعدد من مسؤولي هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد.

الجمعية المصرية لحماية البيئة..نشهد اليوم انطلاق النسخه الثانيه من مهرجان الطيور كان تحدي كبير

وقال بهاء الدين، أنه جاء اليوم نيابة عن عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحي، مشيرا إلى أن حضور الحدث جميل بالنسبة له، قائلا "أنا حضرت أول نسخه من المهرجان وكان التحدي الأكبر إن إحنا نستمر في هذا المهرجان قدروا يعملون النسخة الثانية بقدر كبير من النجاح المهرجان".

ووجه رئيس الجمعية المصرية لحماية البيئة الدعوة لعشاق تصوير الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة داخل أكبر بحيرات مائية طبيعية في مصر.

ولفت إلى أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث تأتي في إطار استراتيجية عام لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، وهي خلق وتفعيل وتأكيد على وجود فعاليات وأحداث سياحية بمصر عبر العام أو خلال العام كله وفي خلال في جميع مناطق مصر بما يضيف تنوع للمنتج السياحي المصري، وكذلك أيضا وضع مدينة كمدينة بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

وكشف بهاء الدين أن النجاح الذي تحقق للدورة الأولى للمهرجان كان حافزا لنا على أقامه مهرجانات ممثلة في مناطق أخرى بالجمهورية في الفيوم الشرقية وأسوان مهرجانات لمشاهدة ومراقبة الطيور، ما يؤكد على توافر منتج وتوافر مقومات كمنتج سياحي يمكن البناء عليه والترويج له محليا وعالميا.

وفي نهاية كلمته، وجه رئيس الجمعية الشكر للواء عادل غضبان، محافظة بورسعيد، الذي كان حريصا كل الحرص على خروج هذا المهرجان بالشكل المشرف، كما وجه الشكر لجامعة بورسعيد وحضور رئيسها، متمنيا المشاركة في الأعوام القادمة في تفعيل هذا المهرجان.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث