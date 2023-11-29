الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال صيانة المعدات بجميع الأحياء (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعًا موسعًا مع رؤساء  الأحياء  ومدينة بورفؤاد، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة، ومنها متابعة أعمال صيانة المعدات والآلات  بجراجات المحافظة، والوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة كافة المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

 

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال صيانة المعدات بجميع الأحياء

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام،  وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد  و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومدير الجراج العموم والإنقاذ والطوارئ ومديري جراجات الأحياء والحوكمة والمراجعة الداخلية بالديوان العام.

 

استعرض المحافظ خلال الاجتماع مع رؤساء الأحياء ما تم من صيانة للمعدات الموجودة بكل أحياء المحافظة وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ  والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية فى الأحياء.

ووجه محافظ بورسعيد، بمواصلة أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها وعمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها، كما أكد على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة على المعدات بشكل دورى بهدف الوقوف على مدى الاستعداد  مع استمرار تنفيذ دورات تدريبية لكافة العاملين على المعدات بالأحياء، ومواصلة حصر جميع المعدات الموجودة بكل حى وبيان حالتها على أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة داخل المحافظة.

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