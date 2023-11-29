«ابن طولون البطل المصري».. بمتحف الفن الإسلامي.. الأحد

ينظم متحف الفن الإسلامي، بالتعاون مع جمعية محبي التراث القبطي، ندوة بعنوان "ابن طولون البطل المصري"، في مقر المتحف بالقاهرة يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

“ابن طولون البطل المصري”

ويشارك في الندوة كل من الدكتورة ريم بسيوني حول شخصية أحمد بن طولون، والدكتور سامي صبري، حول عمارة مسجد ابن طولون الأثري.

كان متحف الفن الإسلامي، قد افتتح معرض الفنون التشكيلية بعنوان"ألوان وظلال" ويضم المعرض عدد ٩٥ لوحة فنية لشباب الفنانيين التشكيليين من طلبة وخريجي قسم التربية الفنية بجامعة قناة السويس.

وافتتح المعرض أحمد صيام، مدير المتحف، وشارك في الافتتاح الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الفنون وعميد كلية التربية السابق جامعة قناة السويس، بحضور لفيف من الفنانين التشكيلين والسادة الزوار، ويستمر المعرض حتى يوم الجمعة الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣.

متحف الفن الإسلامي

يزدخر متحف الفن الإسلامي على أكبر وأروع مجموعة من الآثار الإسلامية على مستوى العالم، وتم تأسيس مبنى المتحف وافتتح في عام 1903م في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، كما تم تصميم واجهته على نسق واجهات العمارة المملوكية وهو يقع بجوار مبنى دار الكتب القومية بالقاهرة

ووفقًا للبيانات الرسمية عبر موقع المتحف، فقد أحدث للمتحف تضررًا كبيرًا على أثر حادث تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة عام 2014م، وقد تم تجديده وافتتاحه عام 2017م.

يتكون متحف الفن الإسلامي من طابقين ويضم المتحف أكبر مجموعة للقطع من مختلف أنحاء العالم الإسلامي والتي تسمح للزائر بالتجول عبر جميع فترات التاريخ الإسلامي.

وتنوع القطع الثرية الموجودة بالمتحف، من بين مجالات مختلفة تبرز جمالها، مثل الفلك والطب وعمارة وغيرها، كما تنوعت مواد صنعها من أعمال خشبية منحوتة بدقة، وقطع خزفية مزينة بإتقان ومخطوطات غاية في الندرة، ومن أهم كنوز المتحف مفتاح الكعبة من العصر المملوكي وقطعة نسيج تحمل أقدم كتابة كوفية.