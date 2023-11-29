الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التفاعل بين علوم البيانات ومراقبة الأرض لمجابهة التحديات".. ندوة بمكتبة الإسكندرية

ندوة بمكتبة الإسكندرية
ندوة بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي والشريك الإقليمي العربي للأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية (TWAS-AREP) ندوة افتراضية بعنوان "حول التفاعل بين علوم البيانات ومراقبة الأرض لمجابهة التحديات البيئية في المنطقة العربية"، بمشاركة لفيف من الخبراء والباحثين.

وشارك بالندوة الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، كلية شميد للعلوم والتكنولوجيا، جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدار الحوار الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

مواجهة التحديات البيئية

وافتتحت الندوة بكلمة من الدكتور عمرو عزت سلامة تناول فيها بعض التحديات الحالية التي تواجهها الدول العربية ومن أكثرها إلحاحًا التحديات البيئية؛ حيث أشار إلى أهمية البحث عن حلول لمواجهة هذه التحديات وفي هذا الإطار تأتي أهمية التعاون بين الوزارات والجامعات العربية لإيجاد حلول فعالة وملائمة. 

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كما ناقش الدكتور هشام العسكري في المحاضرة أهمية استخدام الأقمار الصناعية ونظم علوم الأرض في إيجاد حلول للمبادرات البيئية العالمية في المنطقة العربية مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. 

كما تم تسليط الضوء على دور الأقمار الصناعية في رصد بيانات المناخ والظواهر الناتجة عنها وبالتالي التنبؤ بالأحداث الجوية المتطرفة قبل وقوعها، وفي هذا الصدد تناول الدكتور العسكري بعض الأمثلة لتلك الأحداث الجوية في منطقتنا العربية ومنها إعصار ليبيا، حيث أشار إلى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لمعرفة المحركات الرئيسية لتلك الظواهر عن طريق وجود أنظمة رصد وإنذار مبكر وبالتالي القدرة على تجنب المخاطر الناتجة عنها.

واختتمت المحاضرة بتأكيد كلًا من الدكتور هشام العسكري والدكتور عمرو عزت سلامة، أن هدف المحاضرة هو الإشارة لإيجاد حلول للتعامل مع التحديات البيئية وأهمية التعاون بين التخصصات المختلفة لمواجهة تلك التحديات، وأنه لا بد من وجود لقاءات مثل هذه المحاضرة لتناول قضايا التغير المناخي المتنوعة.

مكتبة الاسكندرية البحث الأكاديمي التحديات البيئية التغير المناخي التنمية المستدامة

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