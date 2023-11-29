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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

“المصريون والثقافة الانتخابية” ندوة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة "المصريون والثقافة الانتخابية.. ودورها في تحقيق الاستقرار السياسي والأمن القومي"، وذلك يوم الأحد 3 ديسمبر 2023، في تمام الخامسة مساءً بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

يفتتح الندوة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ويحاضر بها اللواء د. سمير فرج المفكر السياسي، ويديرها أحمد السرساوي الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة "أخبار اليوم" المصرية، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والمفكرين وجمهور المهتمين ورجال الصحافة والإعلام.

تدور الندوة حول عملية المشاركة الانتخابية في مصر من المنظور الثقافي والتاريخي، حيث تحتفل مصر هذا الشهر بمرور 100 عام على أول عملية انتخابية تشهدها أرض المحروسة، وهو ما يؤكد على وجود الثقافة الانتخابية لدى الشعب المصري منذ القدم، ويثبت جدارته بتراثه الممتد للوقوف بجانب قواه الوطنية.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، وتوفير مصادر المعرفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتفعيل التماسك الاجتماعي والحفاظ على هوية المجتمع، فضلًا عن الحفاظ على الأمن القومي وسيادة الدولة واستقرارها.

وكان قد نظم  مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية والشريك الإقليمي العربي للأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية (TWAS-AREP) محاضرة افتراضية بعنوان "حول التفاعل بين علوم البيانات ومراقبة الأرض لمجابهة التحديات البيئية في المنطقة العربية"، ألقاها الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، كلية شميد للعلوم والتكنولوجيا، جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدارها الدكتور  عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

مكتبة الاسكندرية المصريون والثقافة الانتخابية بيت السناري الأثري الدكتور أحمد زايد المشاركه الانتخابية

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