السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمسيح سمعان: استخدام الطاقة المتجددة يُحسن البيئة الإنسانية والمناخية فى مصر

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن استخدام الطاقة المتجددة سيحسن البيئة الإنسانية والمناخية في مصر.

 

وأضاف وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن برنامج "نوفي" خطوة جيدة وهو مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، حيث يؤدي لمصر العديد من الخدمات الخاصة بتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

 

وأشار إلى أن المكاسب من برنامج نوفي، هي تلبية الاحتياجات المصرية من الطاقة المتجددة خاصة مع زيادة عدد السكان، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والمتمثل في الفحم والبترول.

 

ونوه، بأن استخدام الطاقة المتجددة في مصر يساهم في جلب العديد من الاستثمارات وهذا يساعد في زيادة العمالة وتقليل فرص البطالة بين الشباب، فضلًا عن التأثير البيئي الأفضل.

وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية الطاقة المتجددة مصر الدكتور عبد المسيح سمعان اكسترا نيوز البيئة الإنسانية والمناخية في مصر

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