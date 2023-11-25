السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبيرة اقتصاد: مصر دخلت عالم "التحول الطاقى" للحفاظ على المناخ

المناخ
المناخ

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن منصة "نوفي" هي أحد مخرجات مؤتمر المناخ السابق والذي أقيم في شرم الشيخ، حيث إنها تهتم بمثلث الحياة وهو: الطاقة والماء والأمن الغذائي.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر دخلت عالم التحول الطاقي وذلك للحفاظ على المناخ وكوكب الأرض، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أعمال منصة "نوفي" والمختصة بالتحول للطاقة النظيفة والمتجددة.

 

ونوهت، بأن مصر تسعى لسيطرة التكنولوجيا مع جلب استثمارات تفيد البلد، مع الحفاظ على المناخ من خلال استخدام الطاقة المتجددة.

 

وأضافت أن لغة المستقبل هى الطاقة المتجددة، حيث إن مصر تسعى لجعلها منفعة عامة للجماعة، بالإضافة إلى توسيع الاستثمارات لإنشاء مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة.

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