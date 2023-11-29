"القومى لثقافة الطفل" يحتفل بيوم الأرض الفلسطينى غدًا

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة؛ يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، احتفالية يوم الأرض بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، وذلك غدًا الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة ولاء محمد.

ويتضمن اليوم تقديم العديد من الفعاليات، منها ورش فنية تفاعلية حول فلسطين، ورسم الأطفال لجدارية حول الطفل الفلسطيني.

كما يتضمن افتتاح معرض "فلسطين في عيون أطفال مصر"، وهي رسومات الأطفال الذين فازوا في مسابقة "فلسطين في عيون أطفال مصر"، التي يتم توزيع جوائزها على المسرح.

وعلى المسرح الكبير بالحديقة تبدأ فعاليات الحفل بكلمة الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل بمناسبة يوم الأرض، ثم كلمة السيد الأستاذ الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن فعاليات الحفل عرض فرق الحديقة الثقافية كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض، وعرض فلكلور لفرقة "بنات وبس" بقيادة عبدالرحمن أوسكار، وعرض فريق "كروكي" لعرائس الماريونت بقيادة المخرج خالد الخريبي، وعرض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم بقيادة منال منيب، وعرض الأراجوز للفنان ناصر عبدالتواب ومشاركة أحمد جابر، ثم عرض فرقة الورشة المقدم من الجمعية الإفريقية، وعرض فرقة "عباد الشمس" فلسطين، وتختتم العروض بعرض فني من جمعية "حق".

مسابقة "رواية اليافعين"

وكان المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، قد أعلن عن القائمة القصيرة لمسابقة "رواية اليافعين"، والتي بدأ المركز في نظمها اعتبارًا من فبراير الماضي، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتحت إشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وجاءت أسماء المرشحين للفوز بالقائمة القصيرة كالتالي: انتصار عبدالمنعم عن رواية "أجنحة ليست للطيران"، رضا سلام عن رواية "هل تصدقون ما حدث؟!"، صفاء عبدالمنعم عن رواية "جدو نعيم"، عبدالعزيز دياب عن رواية "كائنات ورقية"، مصطفى السيد الششتاوي عن رواية "مغامرون في جبل الكنوز"، وهاني قدري عن رواية "متلازمة أمل".