الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع استعدادات الانتخابات الرئاسية من حي الزاوية الحمراء

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

أجرى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

 وتفقد نائب محافظ القاهرة عدد من المدارس المدرجة باللجان الانتخابية بنطاق حى الزاوية الحمراء، وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية من أعمال صيانة وإنارة ونظافة.

وتأكد نائب محافظ القاهرة خلال جولته من توفير كافة المستلزمات من طفايات الحريق وتجهيز مقاعد لكبار السن، مشددًا على متابعة رفع كفاءة الطرق والشوارع المحيطة باللجان الانتخابية.

نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي لحي الزاوية الحمراء 

كما تفقد نائب المحافظ بزيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الزاوية الحمراء ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة وذلك للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل بالمركز ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين فى المواعيد المحددة وسرعة استقبال طلباتهم.

وأكد نائب محافظ القاهرة على الانتهاء من كافة الطلبات طبقًا للوائح مع مراعاة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتلك الطلبات.

نائب محافظ القاهرة يتفقد إنشاء مدرسة بحي الزيتون 

وكان تفقد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ إنشاء (مدرسة مصر المتكاملة للغات) بحى الزيتون على مساحة ٢١٧٠ متر وعدد ١٦ فصل تعليمى وذلك لمتابعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير بحضور النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب ورئيس حى الزيتون ومدير عام الإدارة التعليمية ومدير عام الأبنية التعليمية والأجهزة التنفيذية المعاونة.

وأشار نائب المحافظ إلى أن ما نشاهده كل يوم من إنشاء مدارس هو إنجاز للدولة فى ظل بناء الجمهورية الجديدة والهدف من إنشاء مدارس جديدة هو تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلاب وتقليل كثافة الفصول.

وأكد نائب المحافظ على أن القيادة السياسية يولي بناء الإنسان المصري اهتمامًا كبيرًا من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديدة من أجل النهوض بالعملية التعليمية فى مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة.

نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
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