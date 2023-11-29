الكتب خان يناقش "عين شمس 1995 وهزائم أخرى" لـ باسل رمسيس.. الأحد

تنظم دار نشر الكتب خان، لقاء لمناقشة كتاب "عين شمس ١٩٩٥ وهزائم أخرى" للكاتب باسل رمسيس، والصادر عن سلسلة "بلا ضفاف"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق ٣ ديسمبر الجاري، بحديقة الكتب خان بالمعادي، على أن يدير النقاش ويقدم الكتاب والكاتب، الشاعرة والكاتبة هدى عمران.

كتاب "عين شمس ١٩٩٥ وهزائم أخرى"



يرصد الكتاب جولات بعدسة مُخرج أفلام تسجيلية بين الحاضر والماضي، وبين قارات ثلاث وبلدان عديدة.. لقطات من وقائع حقيقية، يشوبها بعض الخيال، وترسم رحلة التطور الروحي لكاتبها ومراحل تكوين شريحة كاملة من جيل التسعينيات المصري على خلفية التطورات السياسية في العالم الكبير من حولنا.

يبدأ باسل رحلته التى امتدت عبر 270 صفحة، من القطع المتوسطة، بحديث عن كلاب “الغالغو” أو “السلوقي” بالعربية، وسباقاتها التى تشتهر بها إحدى المقاطعات الإسبانية، حيث تنتهي تلك السباقات برصاصتين، أو أكثر في رأس الغالغو، بعد إجهادِ اصطياد الوَهم. أنهيت “عين شمس 1995، وهزائم أخرى” في ليلتين بالضبط، كما فعلت حين قرأت “المولودة” لنادية كامل منذ سنوات. رابطٌ خَفى بين الكِتَابَتَين على اختلافهما في الصياغة وطريقة السرد، لم أستطع إدراكه.

نبذة عن باسل رمسيس



باسل رمسيس؛ كاتب ومخرج ومدرّس سينما مصري مواليد 1973، درس إدارة الأعمال في جامعة عين شمس ثم درس السينما في المعهد العالي للسينما بالقاهرة ومعهد الفن السابع بمدريد، كتب وأخرج عددًا من الأفلام التسجيلية والقصيرة من ضمنها "الجانب الآخر" عام 2002،"مراجيح" عام 2007، و"سكر برة"عام 2014، ويشرف على حلقات دراسية موسمية عن "سينما المرجعية الذاتية" بين القاهرة وكوبا وعدد من العواصم العربية.

أما "بلا ضفاف" فهي سلسلة تعني بنشر التجارب الأدبية الخارجة عن التصنيفات المتعارف عليها من قصة ورواية وشعر ومقال وستكون السلسلة بيتا للنصوص التي يحار الناشرون عادة في تصنيفها وبالتالي الترويج لها، ولا تفرق السلسلة بين كاتب مكرس أو شاب يبدأ تجاربه في عالم الكتابة، فالمقصود هو تقديم نصوص مغايرة بغض النظر عن عمر كاتبها أو حجم تجربته، ويشرف على هذه السلسلة ويحررها الكاتب ياسر عبداللطيف منذ بدايتها فى 2016.