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مصر

وزير التعليم يوجه بسرعة تسكين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بسرعة تسكين المعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى.

وطالب وزير التعليم، مديري المديريات بإعلان مسوغات التعيين واستلام أوراق المعلمين، وتسليمهم العمل فى مدارسهم لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة في رياض الأطفال والصفوف الأولى.

تعليم الجيزة تعلن بدء تسكين المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى

مسوغات التعيين للمعلمين الجدد

وحددت المديريات التعليمية والإدارات مسوغات التعيين للمعلمين الجدد كالتالى:

- أصل شهادة المؤهل العالي - المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.

- شهادة الميلاد المميكنة وصور بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

- إقرار الذمة المالية واستمارة 103.

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- استمارة فحص طبي من التأمين الصحى متضمنا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات واستمارة 105 تأمين ومعاشات.

- إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد.

- الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارت المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للإختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد.

جدير بالذكر أنه يبدأ فتح باب التقديم لـ مسابقة 30 ألف معلم الجديدة فى غضون أسابيع قليلة، فى تخصصات معلم مساعد فصل ومعلم مادة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، فى ضوء الاحتياجات التى تحددها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

من المزمع الإعلان عن جميع شروط التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم اعتبارًا من شهر يناير 2024، عبر بوابة الوظائف الحكومية على مستوى كل محافظة، على نحو يتيح للراغبين فى التقديم لمسابقة التعليم الاطلاع على كل التفاصيل والتأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة ومتطلبات التقديم.

لتأمين الصحى شهادة الميلاد المميكنة مسوغات التعيين للمعلمين الجدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة 30 ألف معلم أوراق المعلمين رياض الاطفال

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