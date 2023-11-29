الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. نانت الفرنسى يُعلن إقالة مدربه بيير أريستوى

بيير أريستوي 
بيير أريستوي 

أعلن نادي نانت الفرنسي، اليوم الأربعاء، إقالة المدرب بيير أريستوي من منصبه كمدير فني للفريق.

نانت الفرنسى يُعلن إقالة مدربه بيير أريستوى 

وأصدر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله إقالة المدرب بيير أريستوي من منصبه كمدير فني؛ بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، رغم إنقاذ نانت في الموسم الماضي من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وحرص نادي نانت في بيانه، على توجيه الشكر إلى المدرب بيير أريستوي لما قدمه خلال فترة توليه مسئولية تدريب الفريق الفرنسي.

وأكد نادي نانت في بيانه، أنه سيعلن عن البديل المناسب لتدريب الفريق خلال ساعات اليوم، الأربعاء.

وكان بيير أريستوي قد تولى تدريب فريق نانت قبل نهاية الموسم الماضي، خلفًا لنظيره أنطوان كومباريه، الذي أُقيل من منصبه أيضًا بسبب سوء النتائج الفنية.

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ترتيب نانت فى جدول الدورى الفرنسى

ويُعاني فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد، منذ بداية الموسم الجاري، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 4 مباريات بالدوري الفرنسي.

وتلقى فريق نانت ثلاث هزائم متتالية أمام لانس (بنتيجة 4-0)، ريمس (بنتيجة 1-0) وميتز (بنتيجة 3-1)، قبل أن يقع في فخ التعادل السلبي مع لوهافر، في آخر أبع جولات من بطولة الدوري  الفرنسي.

ويتواجد فريق نانت حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة.

وبالنظر إلى أرقام نجمنا المصري مصطفى محمد، فإنه شارك في 62 مباراة مع فريق نانت الفرنسي في جميع المسابقات، سجل خلالهم 16 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، ويُعد هدّاف الفريق في الوقت الحالي.

نانت بيير أريستوي نانت الفرنسي الدوري الفرنسي مصطفى محمد

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