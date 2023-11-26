بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع لو هافر في الدوري الفرنسي

سقط فريق نانت في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه لو هافر، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا بوجوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ ليج آن”، موسم 2023-2024.

فريق نانت هيمن على أحداث المباراة، لكنهم لم يستطيعوا هز شباك ضيفهم، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وسجل الكاميروني إيجناتوس جاناجو هدفًا لصالح نانت في الدقيقة 59، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وأكمل فريق لو هافر المباراة منقوص العدد، منذ الدقيقة 67، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعبهم الغاني أندريه أيو، بعد تدخله العنيف على دوجلاس أوجستو لاعب نانت.

وشارك المحترف المصري مصطفى محمد في المباراة أساسيًا مع نانت، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 59.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق نانت لـ 15 نقطة في المركز العاشر، ورصيد لو هافر لـ 16 نقطة في المركز الثامن.