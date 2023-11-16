مصطفى محمد يسجل خامس أهداف منتخب مصر بمرمى جيبوتي

سجل مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني وفريق نانت الفرنسي، أول أهدافه وخامس أهداف المنتخب في مرمى جيبوتي بمباراة الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد، ثم سجل محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع للمنتخب ليكمل "سوبر هاتريك" أهدافه في المباراة.

وجاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 74 بعد كرة طولية من الدفاع وصلت ناحية عمر كمال عبدالواحد المنطلق على الجانب الأيمن ولعب كرة عرضية لتريزيجيه وراوغ المدافع وسددها في المرمى وتصدى لها الحارس ثم ارتدت أمام مصطفى محمد الذي حولها في الشباك.