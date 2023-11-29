السكة الحديد: إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين والضبعة 12 يوما

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفتة مؤقتة لمدة 12 يوما اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 3/12/2023 حتى مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2023 وهو ما سيستتبعه اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة العلمين وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة الضبعة ونقل الركاب بين محطتى الضبعة والعلمين بالأتوبيسات المخصصة لهذا الأمر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة.

وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري، ونظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتى العلمين –الضبعة ضمن تنفيذ أعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).





وأضافت أنه سيتم تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقاً للجداول المرفقة ومع بدء الأعمال يوم 3/12/2023 يتم إيقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس وكذلك قطار 658 محرم بك /الحمام لحين نهو الأعمال بالخط.



واعتذرت الهيئة، لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي العلمين/ الضبعة خلال تلك الفترة.