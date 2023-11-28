السكة الحديد: اختراق صفحة المعهد العالي لتكنولوجيا النقل على "فيس بوك"

أكد المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن حساب المعهد على موقع "الفيس بوك" تعرض للاختراق.

ادارة المعهد باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المختصة

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيان لها، أن إدارة المعهد اتخذت على الفور الاجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المختصة لمجابهة هذا الاختراق .

تم نشر منشور على الصفحة وعلى الصفحات الاحتياطية يوضح حدوث اختراق

وأشارت إلى انه تم نشر منشور على الصفحة وعلى الصفحات الاحتياطية يوضح حدوث اختراق لصفحة المعهد على الفيس بوك وان اي منشورات صادرة على الصفحة لا علاقة له بادارة المعهد أو الهيئة القومية لسكك حديد مصر بها، كما تم التواصل مع ادارة “فيس بوك” وعمل بلاغ رسمي لاستعادة الصفحة.