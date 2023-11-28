الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السكة الحديد: اختراق صفحة المعهد العالي لتكنولوجيا النقل على "فيس بوك"

السكة الحديد
السكة الحديد

أكد المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن حساب المعهد على موقع "الفيس بوك" تعرض للاختراق.

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سكك حديد مصر| مواعيد قطارات 2023 للوجهين القبلي والبحري

ادارة المعهد باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المختصة

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيان لها، أن إدارة المعهد اتخذت على الفور الاجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المختصة لمجابهة هذا الاختراق .

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تم نشر منشور على الصفحة وعلى الصفحات الاحتياطية يوضح حدوث اختراق

وأشارت إلى انه تم نشر منشور على الصفحة وعلى الصفحات الاحتياطية يوضح حدوث اختراق لصفحة المعهد على الفيس بوك وان اي منشورات صادرة على الصفحة لا علاقة له بادارة المعهد أو الهيئة القومية لسكك حديد مصر بها، كما تم التواصل مع ادارة “فيس بوك” وعمل بلاغ رسمي لاستعادة الصفحة.

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل سكك حديد مصر إنشاء المعهد العالي وزير النقل وزارة النقل

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