رئيسة المجر تستقل قطارًا "بعربات مجرية" من محطة رمسيس حتى الجيزة

زارت رئيسة المجر كتالين نوفاك، محطة مصر برمسيس لتفقد عربات السكك الحديدية التي تم توريدها من المجر وتعمل على خطوط شبكة السكك الحديدية المصرية، واستقبلها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، معربا عن سعادته وكل العاملين بوزارة النقل المصرية بزيارتها التاريخية لهيئة السكك الحديدية المصرية.

ووقعت رئيسة المجر خلال زيارتها للمحطة في سجل الزيارات التاريخية لسكك حديد مصر.

وقال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن السكك الحديدية المصرية أول وأقدم سكك حديد في إفريقيا والشرق الأوسط، وتعد من أوائل الدول على مستوى العالم، وبدأ العمل في إنشاء أول خط للسكك الحديدية في مصر بين القاهرة والإسكندرية بطول 208كم عام 1851 وتم الانتهاء من إنشاء هذا الخط عام 1854 وان محطة مصر برمسيس هي المحطة الرئيسية المركزية لخطوط شبكة السكك الحديدية وتشمل 19 رصيفا ومتحفا خاصا بآثار والمقتنيات التاريخية لهيئة سكك حديد مصر مضيفا أنه منذ عام 2014 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها سواء للوحدات المتحركة أو للبنية الأساسية من خلال تجديدات السكة وتطوير، وتحديث نظم الإشارات بالإضافة إلى تنمية العنصر البشري، ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بمنظومة السكك الحديدية الحالية التي تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم وتنقل 1.2 مليون راكب يوميا.

واستقلت رئيسة المجر أحد القطارات التي تتكون من عربات درجة ثالثة مكيفة تم تصنيعها في المجر وتوريدها لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية، والمتجه من رمسيس حتى محطة الأقصر، لكن رحلة الرئيسة انتهت بمحطة الجيزة.

وتدخل تلك العربات في إطار صفقة 1350 عربة سكة جديدة للركاب والجاري استكمال توريدها من خلال شركة جانز مافاجو المجرية والتي تعتبر الصفقة الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر وهي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها في العالم.

هذه الصفقة فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية

كما تأتى هذه الصفقة فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع باطوال 2000كم وربطهما معًا.

العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين

وأضاف وزير النقل، أن هذه الصفقة تعتبر علامة مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجال النقل ويجسد التعاون المشترك في هذه الصفقة العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا.

وزير النقل يقدم شرحا مختصرا عن المحطة وإنشائها

وأثناء مرور القطار من محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة باتجاه محطة الجيزة، قدم وزير النقل شرحا مختصرا عن المحطة،وأن إنشاءها كان تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية لوزير النقل بضرورة وضع حل لمشكلة الازدحام بميدان رمسيس وبمحطة سكك حديد مصر لاستيعاب الزيادة الكبيرة في عدد سكان مصر ومستخدمي هذا المرفق الحيوي، حيث وصل عدد سكان مصر حاليا إلى أكثر من (105 ملايين نسمة) منهم 40 % من سكان محافظات الصعيد، ما استلزم التخطيط لإنشاء محطة لخدمة قطارات الوجه القبلي وعدم الاعتماد فقط علي محطة رمسيس كمحطة نهائية ونقطة بداية للركاب، وأنه بعد عمل الدراسات اللازمة، قامت وزارة النقل باختيار موقع متميز وعبقري للمحطة بمنطقة بشتيل بالجيزة على مساحة 57 فدانا (3 أضعاف مساحة محطة مصر برمسيس)، وهي منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر وتقع على 4 محاور رئيسية تُسهل نقل الحركة منها، كما أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة، لافتا إلى أن المحطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني ستقدم مستويات عالمية من الخدمات لتشكل أفق جديدة وتحول هائل ونقلة حضارية كبيرة في محطات السكك الحديدية بمصر.

وغادرت رئيسة المجر من محطة الجيزة لاستكمال زيارتها لمصر وفقا للجدول المحدد.

الصفقة وصل منها حتى الآن 846 عربة

جدير بالذكر أن صفقة الـ(1350) عربة سكة حديد جديدة للركاب قد وصل منها حتى الآن 846 عربة وتتكون تلك الصفقة من (500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية و460 عربة درجة ثالثة مكيفة و105 أولى مكيفة و210 ثانية مكيفة و35 بوفية ثانية مكيفة و40 بوفيه ثالثة مكيفة)، وساهمت الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، والعربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

رئيسة المجر بصحبة وزير النقل بمحطة رمسيس

رئيسة المجر بصحبة وزير النقل بمحطة رمسيس

رئيسة المجر بصحبة وزير النقل بمحطة رمسيس