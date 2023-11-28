تزامنًا مع زيارة رئيسة المجر.. محطات في تاريخ العلاقات المصرية المجرية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين، كاتالين نوفاك رئيسة المجر، في زيارة رسمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والسياسة والسياحة.

وتشهد العلاقات بين مصر والمجر تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تبادل البلدان زيارات رسمية عدة، وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، كما يشكل التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والصحة والثقافة والتعليم جوانب أساسية من العلاقات الثنائية.

وخلال السطور التالية ترصد "الدستور" تاريخ العلاقات المصرية المجرية، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لاول مرة فى عام 1928، وتعتبر مصر الدولة العربية الأولى التى افتتحت فيها المجر بعثة دبلوماسية عام 1939، ويرتبط البلدان بعلاقات تعاون متميزة على مختلف المستويات مع العلم بأن المجر من اوائل الدول التى أيدت ثورة الثلاثين من يونيو وما طرحه الشعب المصرى من مطالب.

العلاقات الاقتصادية

تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر في مجموعة من المؤشرات خلال النصف الأول من عام 2021، وفقا لما يلي: ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر إلى 201.1 مليون دولار، مقابل 138.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 45.2%

كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من المجر لـ163.2 مليون دولار، مقابل 90.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 81%، وبلغت قيمة الاستثمارات المجرية بمصر 500 ألف دولار خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل 300 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 66.7 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر 2.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 61 %، بينما بلغت قيمة تحويلات المجريين العاملين في مصر 756 ألف دولار خلال العام المالي 2018/2019 مقابل 377 ألف دولار خلال العام المالي 2017/2018 بنسبة ارتفاع قدرها 100.5%.

العلاقات العسكرية

وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات، يشهد البلدين زيارات عسكرية متبادلة لبحث اوجه التعاون فى هذا المجال وايجاد مستوى من التنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين ولعل الزيارات التالية تعكس هذا.

- فى 7/1/2022 التقي السفير محمد الشناوي، سفير مصر في المجر، وزير الدفاع المجري Tibor Benkő، بحثا الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أكد الشناوي على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع المجر في مختلف المجالات، وتطلع مصر لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق.

- فى 19/9/2019 استقبل د. محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، Balazs Hendrich رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين حيث تم استعراض إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني، وتم التأكيد على الاهتمام بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المجرية في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على كلا الجانبين، كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات متعددة.

- فى 23/2/2017 قام الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة للمجر، استقبله ايشتيفان شميتشكو وزير الدفاع المجرى. تبادل الجانبان الرؤى تجاه العديد من الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأخر المستجدات بمنطقة الشرق الاوسط، وعكس اللقاء مستوى التفاهم بين الجانبين فى جميع الملفات التى تم تناولها على نحو يلبى المصالح المشتركة لكلا البلدين.

- فى 5/12/2009 زيارة سكرتير الدولة بوزارة الدفاع "كاروي فوريدي" على رأس وفد عسكري لتفقد القوة المجرية المشاركة فى قوات المراقبة الدولية بشبه جزيرة سيناء.

- فى 17/12/2006 قام الرئيس المجري "لاسلو شويوم" لمصر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لزيارة القوة المجرية المشاركة في القوة متعددة الجنسيات في سيناء.

التعاون الصحي

- فى مجال إنتاج الأمصال بدأت مصر والمجر مشروع مشترك متكامل لإنتاج مصل ضد أنفلونزا الطيور والخنازير، وقد بدأت الأبحاث الخاصة به منذ عام 2009 وبلغ مراحل متقدمة، كما يوجد تعاون مشترك لانتاج السرنجات الآمنة، وتهتم المجر بالدخول في مشروع إقامة مدينة طبية في مصر، نظرا لتمتعها بخبرة كبيرة في مجال بناء وإدارة المستشفيات.