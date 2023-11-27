الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: رؤية المجر تتطابق مع مصر فى القضية الفلسطينية

استقبال الرئيس السيسي
استقبال الرئيس السيسي لرئيسة المجر

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيسة المجر كاتالين نوفاك، بقصر الاتحادية، يأتي ضمن الجهود المصرية لحل الأزمة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في مصر يتبع الدبلوماسية النشطة والمتحركة بهدف زيادة المردود السياسي والاقتصادي لمصر من علاقاتها الخارجية.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات المصرية المجرية تاريخية ووثيقة، مشيرا إلى أنه يتم استثمار هذه العلاقات في عهد الرئيس السيسي لتحقيق نقلات نوعية في النواحي الاقتصادية والسياسية والتجارية.

استقبال الرئيس السيسى لرئيسة المجر ضمن جهود حل الأزمة فى غـزة

وأوضح خبير العلاقات الدولية أن الرؤية المجرية تكاد تتطابق مع نظيرتها المصرية في كافة القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة الجارية في قطاع غزة وما يشملها من مذابح إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لافتا الانتباه إلى أن الدبلوماسية المصرية النشطة والمتحركة والديناميكية تسعى لتوظيف مثل هذا الشراكات الاستراتيجية المختلفة، شرقا وغربا، لتعزيز الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية المزمنة، مؤكدا أن المجر تعتبر صوت مصر السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.

خبير العلاقات الدولية استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة المجر قطاع غزة المصرية المجرية مذابح إسرائيلية

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