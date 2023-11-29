الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد إعلان «الصحة» لحملة فيروس سي بالمدارس.. كيف تقي أطفالك من الفيروسات؟

فيروس سي
فيروس سي

بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استمرار جهودها فى الكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية بشكل مجانى، تستعرض “الدستور” كافة التفاصيل الخاصة بالفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه لتحذر الأمهات من تلك الأعراض.

 

تتمثل أعراض فيروس سي، فى الشعور بالتعب المستمر وعدم القدرة على القيام بالمهام اليومية الخاصة بالطلاب، الشعور بالغثيان المستمر وعدم القدرة على تناول الطعام بشكل سليم، تغير لون البول ليصبح داكنا.

 

وتتمثل أهم أعراض فيروس سي، في فقدان الشهية لدى الأطفال، فمن المعروف لدى أطفال وجود شهية، وفى حال فقدان تلك الشهية فهذا الأمر ينذر بوجود مشاكل لدى الطفل وعلى رأس تلك المشاكل الإنذار بوجود فيروس سي خاصة مع وجود اعراض آخري، إلي جانب ذلك أعراض تشبه الإنفلونزا وكذلك آلم على الجانب الأيمن من البطن، إلي جانب ذلك وجود اصفرار فى الجلد واصفرار العين بشكل ملحوظ، 

 

ويوجد مجموعة من الامور التى يجب الحرص على القيام بها من أجل الوقاية من التعرض للإصابة بفيروس سي،الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتي تنتشر فيها العدوى والامراض، وعدم استخدام الأدوات الخاصة بأى شخص آخر فهى من أبرز الطرق التي تنقل العدوى.

 

ومن ضمن الأمور التى تساعد في الوقاية من التعرض للإصابة بفيروس سي، تناول الطعام الصحي والذي يساعد فى الوقاية من التعرض للإصابة بفيروس سي، وتتمثل الأطعمة فى الفواكه والخضروات والعدس والفول، لأنها تعمل على طرد السموم من الجسم والحفاظ على صح الكبد، وعدم تناول اللحوم المصنعة.

 

 

  

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