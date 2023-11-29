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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم على حمو بيكا فى قيادة سيارة دون رخصة وتغيير لونها

حمو بيكا
حمو بيكا

تصدر محكمة جنح العطارين في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الحكم على المتهم "م. م. م" وشهرته حمو بيكا، في واقعة قيادته سيارة بدون رخصة تسيير، وتغيير في لون السيارة محل الواقعة، ودون رخصة قيادة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة المرور بضبط  سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير في اللون المثبت في الرخصة، ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أنه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرروية وضبط المخالفات المرورية، حال تواجد السيارة رقم (س. أ. د 9937 ) بها زجاج ملون بالكامل، وباستيقاف السيارة وبسؤال قائدها "م. م. م" وشهرته حمو بيكا، عن التراخيص، أقر بعدم حملة أي تراخيص، وأفاد بأن رخصة قيادته تم سحبها سابقًا في طريق الحمام، وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليًا، ولا إيصال سحب.

وبالكشف عن السيارة تبين أنها سيارة ماركة أودي برتقالي اللون وتم تغيير جوهري في لون السيارة إلى اللون الذهبي عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت في رخصة التسيير للسيارة وبعرضه على النيابة أحضر رخصة التسيير للسيارة، وقرر أن رخصته الخاصة بالقيادة مسحوبة بطريق الحمام، وأن اللون الذهبي الموجود على السيارة هو دعاية لإحدى الشركات والفاميه الموجود على الزجاج هو لعدم الالتفاف حوله بالطريق العام من المعجبين، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وإحالة الدعوى مع إخلاء سبيله.

حمو بيكا محكمة جنح العطارين الإسكندرية تغيير في لون السيارة رخصة تسيير

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