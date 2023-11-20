الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 1847 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تركيب الملصق الإلكتروني
تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1847رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

كما تمكنت شرطة المرور من رفع 50 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع فى القاهرة والمحافظات.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان، اليوم الاثنين، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمنى على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

شرطة المرور وزارة الداخلية المرور الملصق الالكتروني

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