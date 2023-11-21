من جنحة لـ جناية.. هل ينجح تغليظ العقوبة في مواجهة طمس لوحات السيارات؟

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بالشوارع والميادين لضبط السيارات ذات اللوحات المعدنية المطموسه وسحب تراخيص تلك السيارات وحجزها.

يأتي ذلك عقب بيان النيابة العامة الذي اشار الي ضرورة تغليظ العقوبة علي المخالفين بطمس اللوحات المعدنية وثنيها او ازالتها لردعهم

بأمر قضائي.. تحويل قضايا طمس اللوحات للجنايات

وأوضح مصدر أمني أن النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي، أمر بتحويل وقائع طمس اللوحات المعدنية للسيارات إلي محكمة الجنايات وتوقيع أقصي عقوبة عليهم لردعهم.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن تلك الخطوة بالغة الأهمية لتسهيل مهمة رجال الشرطة في تعقب الخطيرين ومرتكبي الوقائع الجنائية.

وأوضح أن السيارة يتم سحبها وحجزها لمدة 6 أشهر ثم يعاد ترخيصها، مع حبس السائق 3 أشهر علي الأقل.

وأضاف أن النائب العام أمر بعدم استثناء أي فئة من المجتمع بطمس اللوحات حتي الموظفين ذوي الحيثية على أن يتم إخطار الجهات التابعين لها، مُشيرًا إلى ان العقوبة قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

وناشد المواطنين حال اكتشاف خدوش أو ثنيات تؤدي الي طمس لوحاتهم المعدنية، التوجه إلى مجمع المرور بالقاهرة الجديدة وتسليم اللوحات القديمة لتبديلها بأخرى جديدة.

النائب العام يصدر توجيهاته بتغليظ عقوبة

وأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهاته إلى كل نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها دون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.

وقال بيان النيابة العامة إن ذلك جاء في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

المحكمة تصدر حكمها بحبس المتهمين بطمس اللوحات

وأصدرت جنح المرور أحكامًا رادعة بالحبس مع وقف سريان رخص القيادة، في قضيتين تتعلقان بارتكاب جرائم طمس اللوحات التعريفية المعدنية لسيارة، وعدم وضع تلك اللوحات المنصرفة لسيارة أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت متهمين اثنين في القضيتين، الأولى تتعلق بقيام المتهم بطمس اللوحات المعدنية لسيارته، والثانية لقيام المتهم الآخر بقيادة سيارته دون اللوحات المعدنية المخصصة لسيارته، وقضت المحكمة في القضية الأولى، بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع تحديد كفالة مالية قدرها 500 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، إلى جانب وقف سريان رخصة القيادة للمتهم لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لإدانته بطمس اللوحات المعدنية لسيارته.

كما قضت المحكمة في القضية الثانية بحبس المتهم لمدة 3 أشهر مع تحديد كفالة مالية قدرها 200 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، ووقف سريان رخصة القيادة للمتهم لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لإدانته بقيادة سيارته دون اللوحات المعدنية.

الادارة العامة للمرور: 1500 جنيه غرامة طمس اللوحات



وأقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:

نصت المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: "فى حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات يتم توقيع عقوبة الحبس عليه فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير ولا يجوز فيها التصالح".