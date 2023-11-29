الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أشعار بالعامية المصرية.. صدور ديوان "المستحيل" للشاعر محمد خير قريبا

المستحيل
المستحيل

يصدر قريبا عن دار المرايا للثقافة والفنون، ديوان جديد للشاعر محمد خير يحمل اسم "المستحيل" أشعار بالعامية المصرية، ويعد ثالث دواوينه بعد "ليل خارجي"، و"بارانويا".

ومن المقرر صدوره بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، التي تنطلق في يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. 

وعلى الغلاف الخلفي للديوان نقرأ: 

لا مش تهيؤات
البيت
بيوسع بجد 
السقف بيعلا
والشبابيك بتوطي
تجيب الناس م الشارع
فجاة بقيت ساكن في ميدان 
متشرد 
في أوضتي.

نبذة عن الشاعر محمد خير 

محمد خير (مواليد 18 مارس 1978)؛ روائي وشاعر وكاتب قصة وصحفي مصري، ترجمت روايته "إفلات الأصابع" إلى اللغة الإنجليزية بعنوان (بالإنجليزية: Slipping)‏، كما ألّف العديد من الأغنيات لمختلف الفنانين، من بينهم دنيا مسعود وزياد سحاب ولورا ميلاد ورولا عازر وفيروز كرواية وياسمينا فايد ولارا عليان وإيلي رزق الله.

ومن مؤلفاته: “ليل خارجي”، أشعار بالعامية المصرية، دار ميريت، 2002، “بارانويا”، أشعار بالعامية المصرية، دار ميريت، 2008، “عفاريت الراديو”، مجموعة قصصية، دار ملامح، 2008، “هدايا الوحدة”، ديوان، دار ميريت، 2010، “سماء أقرب”، رواية، دار ميريت، 2013، “رمش العين”، مجموعة قصصية، دار الكتب خان، 2014، “العادات السيئة للماضي”، ديوان، دار الكتب خان، 2015، "أوراق الشيطان" (رواية)، 2015، “إفلات الأًصابع”، رواية، دار الكتب خان، 2018، و"أنا أعرف"، ديوان للأطفال، دار مرح لكتب الأطفال، 2021.

سبق وحصد عدة تكريمات وهي: المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة، أفضل قصيدة عامية، المركز الثالث، عن قصيدة “خوف”، 1997، جائزة أفضل ديوان عامية، المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة، “ليل خارجي”، 2001، القائمة القصيرة لجائزة يوسف إدريس للقصة العربية، المجلس الأعلى للثقافة، 2010، جائزة ساويرس الثقافية، أفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء، المركز الثاني، “عفاريت الراديو”، 2010، جائزة ساويرس الثقافية، وأفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء، المركز الأول، عن مجموعة “رمش العين”، 2015.

دار المرايا للثقافة والفنون ديوان المستحيل الشاعر محمد خير أشعار بالعامية المصرية معرض القاهره الدولي للكتاب

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