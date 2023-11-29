الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: نأمل فى أن تطلق حركة حماس سراح المزيد من الأمريكيين

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعرب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تطلق حركة حماس سراح المزيد من الأمريكيين.

وقال البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم، "لا دلائل على أن حماس تحاول منع الأمريكيين من الخروج لاستخدامهم كورقة ضغط"، مؤكدًا أنه سيعمل لرؤية إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة.

وتم تمديد الهدنة التي اتفقت عليها إسرائيل وحركة حماس لمدة يومين إضافيين، وهذا يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إطلاق سراح رهائن أمريكيين اليوم الأربعاء.

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، قال إن البيت الأبيض لا يعتقد أن حماس تعمدت احتجاز امرأتين أمريكيتين كان من المتوقع إطلاق سراحهما كجزء من إطلاق سراح الرهائن.

وقال المسؤول الأمريكي في اتصال مع الصحفيين إن تعمد حماس احتجاز الرهينتين الأمريكيتين على أساس جنسيتهما الأمريكية لم يكن “النتيجة التي يمكن أن نستخلصها” وفقا لـ CNN.

ولم يوضح المسؤول الأمريكي كيف توصلت الإدارة إلى هذا الاعتقاد.

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد الإفراج عنهم.. الاحتلال يرسل الرهائن المحررين إلى المستشفيات للفحص

عاجل.. الاحتلال يقتحم بلدات الظاهرية ودورا وبيت عوا بالضفة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

عاجل.. فرص توظيف جديدة بـ"أمانة الوزراء": ماذا عن الشروط والأوراق المطلوبة؟

أتلتيكو مدريد يرافق لاتسيو لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

عاجل.. قوات إسرائيلية تقتحم جنين ومخيمها.. واندلاع اشتباكات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس