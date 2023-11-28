معتز محمود: الانتخابات الرئاسية ستكون تصويتًا على استقرار الوطن ومواصلة التنمية الشاملة

قال النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حجم الإنجازات التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي طيلة السنوات الماضية، تؤكد أنه زعيم بحق، وأنه لا يزال يسعى للانطلاق بالوطن إلى آفاق أكبر، مشيرًا إلى آلاف المشروعات التي تم إنجازها والتنمية الشاملة في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والسياحة والبنية التحتية والمدن الجديدة وغيرها.

وأضاف محمود، في تصريح له اليوم، مع قرب انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، وتصويت المصريين فى الخارج بداية من يوم الجمعة المقبل، أنه تمت إقامة 15 ألف مشروع فى مصر التسع سنوات الماضية.

وأعرب وكيل صناعة البرلمان، عن أمله في أن يشارك في الانتخابات المقبلة، جميع المواطنين إعمالًا لحقهم القانونى والدستورى، مشيرًا إلى أن تصويت المصريين بالخارج الجمعة القادم على مدار 3 أيام، والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصرى، فى مختلف دول العالم، سيكون علامة مهمة فى تأكيد أصالة الشعب المصرى وتمسكه برسم مستقبل وطنه والتصدي لمخططات الفوضى.

وتابع: "رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وأزمة الطاقة، فإن مصر تبقى قوية وصامدة أمام كل تلك الأعباء، وتواصل مسيرة البناء والتنمية التى بدأت فيها بقيادة الرئيس السيسي".

واختتم المهندس معتز محمد محمود بيانه قائلًا: "الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج والداخل، حقهم الدستورى للمشاركة فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية، كما أن الانتخابات القادمة ستكون دليلًا على الديمقراطية الهائلة التي تعيشها مصر".