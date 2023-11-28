الآلاف يشاركون في مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسي بالسادات

شارك آلاف من أبناء محافظة المنوفية والعاملون في مصانع مدينة السادات، في مؤتمر حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة أعضاء حملته الرئيسية، وأعضاء قيادات حزب مستقبل وطن بالمنوفية وعدد كبير من القيادات الشعبية التنفيذيه وروس العاملات بالمحافظة.

وبداء المؤتمر الحاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة ضحايا الاحتلال الصهيوني الغاشم،

حضر المؤتمر بطرس سلمان وكيل مطرانية البحيرة ومحمد مطر مسؤل القبائل والعائلات العربية، محمد كمال امين السياسات لحزب مستقبل وطن الدكتور سمير صبري أمين شون الصناعه والتجاره بحزب مستقبل وطن، والدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي، وعادل القيعي رذيس شركة النادي الأهلي وبعض من أعضاء حملة الرئيس السيسي، وعدد من قدامي لاعبي كرة القدم، وأعضاء مجلس النواب لحزب مستقبل وطن بالمنوفية.

وأكد الجميع دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة موضحين أن مصر تمر بفتره عصيبة تحتاج إلى قيادة رزينة حكيمة للمرور بمصرنا والمنطقة لبر الأمان وهذا إتضح خلال الفترة السابقة، وخصوصا القرارت الحاسمة التي اتخذها الرئيس السيسي لرفض تهجير الفلسطينين الي الأراضى المصرية وغيرها من القرارات الحكيمة التي لم تكن تصدر الا عن قائد حكيم متمكن يقدر قيمة الوطن ويحفظ هيبته.

ودعت حملة الرئيس السيسي الحضور وأهالي محافظة المنوفيه جميعا للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وارسال رسائل قوية للمجتمع الدولي والعالمي بأن الشعب المصري يقف خلف قيادته المتمثلة في الرئيس لاستكمال ما تم البدء فيه في السنوات الماضية حتى يتثنى الأبناء هذا الشعب جنى ثمار المشروعات التنموية العملاقة التي حولت مصر إلى دوله قوية والتي استمر بناؤها خلال العشر سنوات السابقة.