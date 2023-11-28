الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصليب الأحمر: نجحنا فى تسهيل إطلاق سراح 12 محتجزًا بقطاع غزة

اللجنة الدولية للصليب
اللجنة الدولية للصليب الاحمر

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح ونقل 12 شخصًا من المحتجزين في غزة.

ووفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فمن المقرر نقل المحتجزين المحررين إلى نقطة التقاء، حيث ستقوم القوات الإسرائيلية بالتحقق من هوياتهم، قبل إدخالهم إلى إسرائيل عبر بوابة جانبية عند معبر كيرم شالوم.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن إسرائيل ستطلق سراح 30 أسيرًا فلسطينيًا الليلة.

وأكد أن الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية الليلة، بينهم 15 قاصرًا و15 امرأة.

توترات حول اتفاق الهدنة

فيما حث وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بنيامين نتنياهو على إنهاء اتفاق الهدنة بعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي حماس بفتح النار على قواته في وقت سابق اليوم.

وزعم جيش الاحتلال، أن حركة حماس استهدفت جنوده المتمركزين في شمال قطاع غزة بثلاث عبوات ناسفة. 

واتهمت حماس إسرائيل أيضًا بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار، وقالت إن تصرفات إسرائيل أدت إلى انتقام مقاتليها.

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