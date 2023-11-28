الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يُنظم مؤتمرً جماهيريًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بأسيوط

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

عقد حزب المصريين الأحرار بأسيوط مؤتمر جماهيري حاشد بحضور الآلاف من أبناء مركز ساحل سليم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

قال محمد أبو عين أمين شباب المصريين الأحرار بقطاع جنوب الصعيد ومحافظة أسيوط، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بالمشاركة الفعالة واستهداف جميع الفئات والتحدث معهم عن الإنجازات التي حققها الرئيس السيسى وتوعيتهم عن المؤامرات الخارجية التي تحيط به مصر وانما الرئيس السيسى قادر على إدارة البلاد في المرحلة القادمة انه ذو خبرات عديدة في جميع المجالات.

وقال الشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط  ناشد الحضور بخروج يوم الاقتراع لانتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لأنه رجل المرحلة وحريص كل الحرص في الحفاظ على الدولة المصرية ومساندتها.

مؤتمر جماهيري لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

 

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"المصريين الأحرار" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بمطروح لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

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«المصريين الأحرار» يزور الأنبا بيجول ويناقش أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

وأوضح الشيخ ممتاز العريان عضو لجنة المصالحات بمركز البدارى وساحل سليم، أن الرئيس السيسى رجل الأمن والأمان والتنمية والاستقرار ورجل الخير والإخلاص والوفاء فنعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لقيادة الجمهورية الجديدة لأنه حقق العديد من الإنجازات في شتى المجالات الواضحة للجميع كوضوح الشمس منها تدعيم قواتنا المسلحة بكل الوسائل الحديثة لأنه رجل ذو خبرات وتجارب عديدة وقادر على إدارة وحماية للبلاد والتصدى للعدو.

واستعرض اللواء محمد العسقلاني مساعد مدير أمن أسيوط سابقا، الإنجازات في مجال قطاع الأمن والأمان والاستقرار والسلام التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسى وخاصة القضية الفلسطينية التي تعامل معها بكل حسم وخبرة، واختتم مُطالبًا الحاضرين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

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المصريين الأحرار مؤتمر جماهيري السيسي ساحل سليم المؤامرات المصالحات

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